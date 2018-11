Bate Papo: PF encontra milhares de notas em caixas de sapato na casa de prefeito no Ceará

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União, deflagrou na nessa quarta-feira (21), a “Operação Bricolagem”, que investiga fraudes em licitações de obras em escolas municipais da prefeitura de Granjeiro. Na casa do prefeito de Granjeiro, os agentes encontraram cerca de R$ 213 mil escondidos em caixas de sapatos.

Além do dinheiro, foram apreendidos diversos documentos e mídias, um veículo. A PF investiga a origem da quantia e o restante do material apreendido. Conforme a PF, os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de fraudes em licitações e desvio de verbas federais. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta quinta-feira, 22, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Solon Vieira, tem mais informações sobre o assunto:

– Em carta, governadores do Nordeste apontam prioridades para o novo presidente

Os governadores do Nordeste se reuniram, nessa quarta-feira, 21, em Brasília, fizeram uma avaliação sobre ações que podem ser adotadas de forma conjunta, principalmente, na área de segurança pública e projetos de interesse dos estados que dependem da parceria com o Governo Federal.

O encontro foi encerrado com uma carta destinada ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, assinada por todos os governadores do Nordeste.

– Senado Federal aprova medida provisória que destina recursos das loterias para o Fundo Nacional de Segurança Pública

O Plenário do Senado aprovou nessa quarta-feira (21) a medida provisória que destina parte dos recursos arrecadados com as loterias esportivas e federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, tem mais informações sobre o assunto:

