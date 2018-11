PF prende suspeita em operação que desarticula grupo que frauda licitações no Ceará

A operação também ocorreu nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

A Operação Recidiva é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), e acontece além das cidades de Fortaleza e Quiterianópolis, nas cidades paraibanas de João Pessoa, Barra de Santa Rosa, Brejo do Cruz, Emas, Imaculada, Juru, Patos, São José do Bonfim e São Sebastião de Lagoa de Roça e Teixeira.