PF reúne 150 agentes na operação envolvendo Pezão. São nove mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão

A ação da Polícia Federal batizada de Operação Boca de Lobo que levou à prisão do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), e assessores, hoje pela manhã, somam 150 policiais envolvidos no cumprimento de 39 mandatos judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Piraí, Barra do Piraí, Volta Redonda e Bom Jardim) e Minas Gerais (Juiz de Fora).

Ao todo, são nove mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão. A Operação Boca de Lobo investiga dispositivos instalados em vias públicas para o recebimento de águas da chuva drenadas pelas sarjetas com destino às galerias pluviais.

De acordo com a Polícia Federal, o objetivo é reprimir os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, cometidos pela alta cúpula da administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A operação conta com a participação do Ministério Público Federal (MPF) e Receita Federal (RFB). A Polícia Federal informou ainda que as investigações começaram em julho deste ano com a homologação da colaboração premiada de operador do ex-governador do Rio de Janeiro, Carlos Miranda.

Com informações da Agência Brasil