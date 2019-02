Pimentel fica sem mandato, mas herda aposentadoria como senador

Sem mandato desde o último dia primeiro de fevereiro, o ex-senador José Pimentel (PT) já conseguiu a aposentadoria como senador. Pimentel se elegeu em 2010 e comprimiu mandato até o dia 31 de janeiro. Antes, exerceu três mandatos como deputado federal.

De acordo com informação divulgada, nesta terça-feira, 5, pelo jornalista Tales Faria, do UOL, Boletim do Senado da última segunda-feira, 4, publicou ato da Diretoria Geral da Casa com a aposentadoria de ex-senadores, entre eles, Romero Jucá (MDB), José Agripino Maia (DEM), Armando Monteiro (PTB), José Pimentel (PT) e Antonio Carlos Valadares (PSB). O presidente nacional do MDB terá direito de receber 24/35 avos do salário integral de um senador da ativa.

Como os salários dos senadores estão atualmente em R$ 33.763,00, Jucá receberá R$ 23.151,77, reajustados junto com os salários dos senadores em atividade. Trata-se de aposentadoria proporcional ao tempo que ele atuou como parlamentar. Foram 24 anos de mandato no Senado. De acordo com o Boletim do Senado, as aposentadorias beneficiam José Agripino Maia (DEM-RN) – 25/35 avos do salário integral, José Pimentel (PT-CE) – 24/35 avos, Armando Monteiro Neto (PTB-PE) 20/35 avos e Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) 16/35 avos.