PIS beneficia 514 mil trabalhadores e injeta R$ 567 mi na economia do CE

A economia do Ceará ganhará uma injeção de R$ 567,7 milhões com a liberação do PIS para 514.833 trabalhadores. Os beneficiários começam a receber a grana a partir da próxima segunda-feira (18). Em todo o Brasil, são, pelo menos, 28,7 milhões de beneficiados com R$ 39 bilhões disponíveis para trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (PASEP).

De acordo com a medida do Governo Federal, tem tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS/Pasep foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição, promulgada naquele ano, passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A partir da próxima segunda-feira (18) até o dia 28 de setembro, qualquer pessoa titular de conta do PIS/Pasep ou seu herdeiro podem sacar os recursos. Quem puder aguardar para resgatar o dinheiro a partir de agosto, poderá ganhar um pouquinho a mais, pois o reajuste dos valores nas contas para o exercício 2017/2018 será feito em julho. No exercício passado, o reajuste foi de 8%.

Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeiro de titular da conta. No segundo semestre do ano passado, o governo já tinha enviado ao Congresso duas MPs reduzindo a idade para o saque a partir de 60 anos, sem alterar as demais hipóteses de acesso a esses recursos.

*Com informações de agências. Colaborou Camila Maciel.