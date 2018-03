PIS para nascidos em maio e junho começa a ser pago nesta quinta-feira, 15

O pagamento do Abono Salarial vai estar disponível a partir desta quinta-feira (15) para os trabalhadores nascidos em maio e junho e para aqueles com inscrição final 8 e 9.

De acordo com o Chefe de Divisão do Seguro Desemprego do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan, tem direito ao benefício quem recebeu no ano-base de 2016 até dois salários mínimos. Esse valor será pago de forma proporcional, ou seja, quem trabalhou um mês pode retirar R$ 80. Já quem trabalhou os 12 meses do ano, receberá R$ 954.

“O abono é garantido para quem no ano-base recebeu, em média, até dois salários mínimos, está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP; ele garante que o trabalhador tem direito a receber um salário a mais anualmente, conhecido como 14º salário. Os trabalhadores vinculados a empresas públicas recebem através do Banco do Brasil, que é o PASEP. E os trabalhadores vinculados a empresa privada recebem o PIS, que é pago pela Caixa Econômica Federal.”

Quem tem o Cartão Cidadão e senha cadastrada, pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa. Caso não tenha o Cartão Cidadão nem tenha recebido automaticamente em conta nesta terça-feira (13), o valor pode ser retirado em qualquer agência do banco, apresentando o documento de identificação. O trabalhador com vínculo à empresa pública possui inscrição Pasep e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.

O valor do benefício a ser recebido também pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa (www.caixa.gov.br/PIS) ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800 726 0207. Os recursos de todos os beneficiários vão ficar disponíveis até o dia 29 de junho de 2018.

Com informações Agência do Rádio Mais