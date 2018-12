PIS-Pasep 2018-2019 começam a ser pagos nesta quinta para nascidos em dezembro

O abono salarial PIS de 2019-2019 começa a ser pago (pela Caixa Econômica Federal) nesta quinta-feira, 13, para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em dezembro. No caso do Pasep, pago à servidores públicos por meio do Banco do Brasil, o pagamento é válido para quem tem final da inscrição 4.

Os nascidos nos meses de julho a dezembro receberão o PIS ainda em 2018, já quem nasceu entre janeiro e junho receberá no 1º trimestre de 2019. O prazo final para recebimento em ambas as situações é 28 de junho.

O Ministério do Trabalho estima um pagamento total de R$ 18,1 bilhões para 23,5 milhões de trabalhadores.

Quem pode receber

Quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2017 tem direito a receber o benefício.

O trabalhador também precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2017.

Como faço para sacar o benefício?

Para sacar o PIS, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se procurar a Caixa Econômica ou uma casa lotérica.

Se não tiver o Cartão do Cidadão, o trabalhador pode, também, receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação.