Plácido Rios toma posse como procurador-geral de Justiça e anuncia prioridades para o próximo biênio

Plácido Barroso Rios tomou posse nesta quinta-feira, 4, no cargo de procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará para o biênio 2018-2019, durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, prestigiada por membros, servidores e colaboradores do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), representantes de outros Ministérios Públicos e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), mediadores comunitários do Programa Núcleos de Mediação do MPCE, líderes de movimentos sociais, além de autoridades governamentais e de instituições do Sistema de Justiça e Segurança. A solenidade aconteceu no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ).

Na oportunidade, Plácido Rios anunciou, para os próximos dois anos, a intensificação dos investimentos na infraestrutura e na modernização do MPCE, ações iniciadas em sua primeira gestão (biênio 2016-2017). Destacou como principal desafio a implantação de um sistema de automação para dar mais transparência e agilidade ao trabalho dos membros e servidores da Instituição. Além disso, o PGJ ressaltou a prioridade absoluta na luta contra a corrupção e às organizações criminosas, bem como no fortalecimento das parcerias institucionais para a desarticulação das facções. “Vamos continuar firmes e focados nas novas metas. Nossa força motriz está na união e no desejo que todos temos de melhor servir à sociedade”, relatou.

Os resultados obtidos na primeira gestão de Plácido Rios foram exaltados pelo vice-presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), o promotor de Justiça Rafael de Paula Pessoa Moraes. “Tivemos a estruturação dos Órgãos de Investigação e a inauguração da sede das Promotorias de Justiça Cíveis e Criminais de Fortaleza. O Fundo de Reaparelhamento nos possibilita agora construir um Ministério Público com nova cara e é resultado da luta não só dessa gestão, mas também da Associação e de outros procuradores-gerais. A gestão do Plácido foi vitoriosa e é muito importante dar continuidade”, explicou.

Para a governadora em exercício Izolda Cela, a recondução de Plácido Rios ao cargo contribui para o fortalecimento da parceria com o Governo do Estado, que vem se realizando através do Pacto Por Um Ceará Pacífico. “Uma das frentes de ação é exatamente aproximar, articular e integrar as instituições que compõem o Sistema de Segurança e Justiça, que padecia de desarticulação. O Ministério Público tem sido um parceiro muito importante. Um exemplo dessa parceria é o projeto Tempo de Justiça, que tem o objetivo de garantir mais eficiência no julgamento dos crimes de homicídio. Esta ação, que tem a presença do Ministério Público desde o início, vai trazer repercussões a médio e longo prazo em benefício da população”, pontuou.

Com informação do Ministério Público do Estado do Ceará