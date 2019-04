Plano de reconstrução da Igreja do Céu inicia nesta terça, com vistoria de técnicos

A partir desta terça-feira, 2, a Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, recebe a visita de técnicos que darão início aos estudos sobre as obras de recuperação da imagem do Cristo Redentor e da torre da igreja, que desabaram na manhã do último domingo. Ainda no domingo, membros da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará e da Diocese de Tianguá se reuniram para traçar um plano de reconstrução.

A vistoria, prevista para acontecer na tarde desta terça-feira, será realizada pelo professor de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Estruturas, Esequiel Mesquita, que disponibilizará um laudo para dar início às reformas no local.

A parceria, entre a paróquia e a prefeitura de Viçosa do Ceará para financiamento das obras, já está consolidada. A busca agora é pelo apoio do Governo do Estado do Ceará.