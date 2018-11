Planos de saúde no Ceará perdem 8,7 mil beneficiários em setembro

Os planos médico-hospitalares no Ceará contabilizaram 1.269.742 usuários em setembro de 2018, 8.750 a menos na comparação com igual período de 2017 (-0,68%), quando o número de beneficiários chegava a 1.278.492, de acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em setembro ante agosto, entretanto, houve leve avanço de 0,12%, 1.534 beneficiários a mais.

