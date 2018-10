Plantão assegura funcionamento da Justiça estadual neste fim de semana

Magistrados da Capital e de comarcas do Interior atenderão, em regime de plantão, neste fim de semana. No Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o atendimento será feito pelos desembargadores Fernando Luiz Ximenes Rocha e Antônio Abelardo Benevides Moraes. Os magistrados atenderão, respectivamente, no sábado (27/10) e domingo (28), Dia do Servidor Público, das 12h às 18h, no Palácio da Justiça, bairro Cambeba.

No Fórum Clóvis Beviláqua, o plantão ficará a cargo da 6ª e 7ª Varas de Família, e da 6ª e 7ª Varas Criminais da Capital. Os juízes estarão disponíveis das 12h às 18h. Os pedidos de natureza cível no âmbito de competência da Infância e da Juventude, destinados apenas para apreciação de casos urgentes, serão analisados pelos citados plantonistas.

No Interior, o atendimento acontecerá das 8h às 14h nas comarcas de Juazeiro do Norte (3ª Vara Cível), Barbalha (1ª Vara), Iguatu (3ª Vara), Milagres (Vara Única), Orós (Vara Única), Quixadá (3ª Vara), Baturité (2ª Vara), Morada Nova (1ª Vara), Aracati (2ª Vara), Maranguape (3ª Vara), Barreira (Vara Única), Caucaia (Vara Única da Infância e da Juventude), Santana do Acaraú (Vara Única), Sobral (2ª Vara Criminal), Granja (1ª Vara), Coreaú (Vara Única), Mucambo (Vara Única), Crateús (2ª Vara), Aiuaba (Vara Única) e Caridade (Vara Única).

