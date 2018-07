PM acaba com festa de facção criminosa no Eusébio: um suspeito é morto e seis presos

Uma festa de uma facção criminosa que ocorria no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite do último sábado (21), foi interrompida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Houve troca de tiros, um suspeito morreu e outros seis foram presos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foi acionado para a ocorrência através de denúncias anônimas. Ao chegar em um sítio no bairro Coaçu, os policiais militares foram recebidos por tiros e revidaram.

Alexsandro Monteiro Custódio, de 23 anos de idade, sem antecedentes criminais, foi atingido por um tiro. Segundo a SSPDS, ele foi socorrido e levado a uma unidade de saúde, onde não resistiu aos ferimentos. Entre os seis homens presos, cinco tinham passagem pela Polícia.

Foram detidos Antônio Fábio Nascimento dos Santos, 23, com passagem por tráfico de drogas; Antônio Hudson da Silva Monteiro, 29, com antecedentes por homicídio consumado e tentado e por crime contra a propriedade imaterial; José Vladimir Almeida Franco, 22, com passagens por homicídio tentado e tráfico de drogas; Rômulo Felipe da Silva, 23, com três passagens por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio; Wellison Martins da Silva, 29, com duas passagens por homicídio consumado e uma por homicídio tentado, além de tráfico de drogas e receptação; e Rodrigo da Silva Fonseca, 21, o único sem antecedentes criminais.

Com a organização criminosa, a Polícia apreendeu três armas de fogo – sendo dois revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 380 -, munições intactas e deflagradas, 88 gramas de maconha, vários aparelhos celulares, dinheiro em espécie (valor não divulgado) e documentos.

“O grupo foi conduzido para a Delegacia Metropolitana do Eusébio, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra os profissionais de segurança, tráfico de drogas e associação para o tráfico”, informou a SSPDS, em nota.

Com informações Diário do Nordeste