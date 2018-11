PMs participam de curso tático operacional com motocicletas para atuar no BPRE

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará iniciou, na manhã desta terça-feira (20), a primeira turma do Curso Tático Operacional com Motocicletas, que treinará 30 policiais para o ingresso no Grupo Tático Rodoviário do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (GTR/BPRE).

“O Grupamento Tático Rodoviário foi criado no nosso comando em 2017, com o intuito de operacionalizar as ações do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual através de suas motocicletas. O pelotão tornou-se maior à medida que as operações foram acontecendo e que os números foram tendo destaque com relação às estatísticas da Secretaria da Segurança Pública, porque nós estamos conseguindo demandar um número muito bom de apreensões de armas, drogas, veículos roubados, recuperados e foragidos da Justiça que são abordados e nós verificamos que estão com mandado em aberto, e com isso nós vimos a necessidade do curso para aumentar o nosso efetivo”, explicou o comandante do BPRE, tenente-coronel PM Ronaldo José de Sousa da Silva, que também coordenará o curso.

O treinamento, que contará com a participação de instrutores do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), terá como foco a doutrina do policiamento com motos e o aprimoramento das técnica de abordagem policial associadas às atividades de trânsito. A programação, de 80 horas/aula, inclui instruções teóricas e práticas de legislação de trânsito; direção defensiva; preenchimento de documentos; pilotagem e abordagem tática com motocicleta; doutrinas de operações do grupo tático rodoviário e estágio prático operacional.

A aula inaugural do curso foi marcada pela palestra “Doutrinas de Operações do GTR”, ministrada pelo comandante do BPRE e que contou com as presenças do secretário executivo da Aesp, Nartan Andrade; e do comandante do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), Coronel PM Márcio de Oliveira. O curso tem previsão de conclusão no próximo dia 29.

COM SSPDS