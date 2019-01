Policia Civil apreende 700kg de explosivo no bairro Bom Jardim

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), defladrou na manhã desta quarta-feira, 16, uma Operação que resultou na apreensão de aproximadamente 700 kg de explosivos, no Bom Jardim, em Fortaleza.

Durante as primeiras análises da apreensão são 23 caixas de emulsão explosiva e rolos de cordel detonante. A ocorrência ainda está em andamento.

As informações foram confirmadas pelo titular da especializada, delegado Harley Filho. As investigações da Polícia Civil apontam que os explosivos agora recuperados seriam o restante da carga de 5 toneladas que foi apreendida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no último sábado, no bairro Jangurussu. O material havia sido roubado três semanas antes em Aquiraz.

