Polícia Civil captura integrantes de grupo criminoso envolvido em roubo de veículos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), capturou um homem e uma mulher integrantes de um grupo criminoso que atua no roubo de veículos no Ceará. A prisão dos criminosos aconteceu durante operação da unidade especializada no município de Boa Viagem, Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15), na última quinta-feira (14). Além dos presos, os policiais civis apreenderam uma caminhonete com placas clonadas e com queixa de roubo.

Com base em investigações da unidade especializada em combater crimes contra veículos e cargas no Ceará, os policiais civis se deslocaram para o município de Boa Viagem, onde integrantes de um grupo criminoso especializado na aquisição e venda de veículos roubados atuariam, assim como também nos municípios da região. A princípio, os agentes localizaram Elane Felix Machado (25), sem antecedentes. De acordo com levantamentos policiais, a mulher é casada com Fábio Araújo de Lima (35), com diversas passagens pela Polícia cearense pelos crimes de roubo de carga (com 12 procedimentos), roubo de veículo (dois procedimentos) e por receptação (dois procedimentos). Conforme andamento das investigações, a mulher e um comparsa conhecido por “Barba Loira” davam continuidade à atividade criminosa de Fábio.

Após abordarem Elane com uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, os policiais foram até a casa de “Barba Loira” e o encontraram no imóvel. Francisco Vieira do Nascimento (52), com antecedentes por receptação, roubo e furto de veículo, foi preso em flagrante. Em diligência no imóvel de Elane, os policiais apreenderam um Toyota Hilux que também apresentavam sinais identificadores adulterados. Após consulta dos dados originais do veículos, os agentes identificaram as placas verdadeiras: ORW-3558. O veículo estava com restrição de roubo. Em depoimento, a dupla confessou que iria vender a caminhonete e a motocicleta apreendidas na ação policial.

A dupla foi levada para realização de procedimento flagrancial na sede da DRFVC, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Eles foram autuados pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A Polícia Civil segue com as investigações sobre a atuação da dupla na atividade criminosa, bem como trabalha para identificar outras pessoas com participação no grupo criminoso.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para os números (85) 3101-2489 e (85) 3101-2492, da DRFVC. O anonimato e o sigilo são garantidos.

com SSPDS