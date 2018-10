Polícia Civil captura oito suspeitos de participação de arrastão  no Lagamar

Um bando, composto por oito indivíduos, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após uma operação coordenada pelo 13° Distrito Policial (DP), na tarde desta quarta-feira (24). A ação visava localizar os suspeitos de cometerem uma série de assaltos, no bairro Aerolândia – Área Integrada de Segurança 07 (AIS 07), na última segunda-feira (22). As capturas ocorreram após uma denúncia acerca da localização de uma residência utilizada como esconderijo para o bando. Todos foram conduzidos para a sede da delegacia distrital.

Após diligências feitas pela Polícia Civil na comunidade, desde o dia do ocorrido, a equipe recebeu informações que uma casa, situada na Rua Hermínio Barrosos, havia parte das pessoas que participou dos crimes. Com isso, os profissionais de segurança seguiram até o local, onde encontraram os suspeitos identificados por Sidney Lucas Bezerra (23) – com antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma de fogo, crime de trânsito e roubo; Igor Alves da Silva (24) – com passagem por roubo; Carlos Daniel Gomes Ferreira (18), Bruno Barbosa da Silva (23), Francisco Wemerson Costa Silva (18) e Leandro Oliveira Lima (18) – sem antecedentes.

Ainda no imóvel, após uma busca, foram encontrados sete aparelhos celulares. Ao serem questionados, nenhum dos integrantes informou a origem dos aparelhos ou apresentou nota fiscal comprobatória. No bolso de Sydnei Lucas, foi encontrado um passecard em nome de uma das vítimas que teve seu veículo abordado pelos assaltantes, quando seguia pelas ruas do Lagamar.

Em seguida, os policiais civis seguiram para outra residencia, onde localizaram Francisco Alisson Cunha de Sousa (21) – sem antecedentes criminais; e um adolescente de 16 anos, que já responde a dois atos infracionais por tráfico de drogas e roubo. Ambos também são suspeitos de envolvimento nos roubos. Nas duas incursões foram apreendidas, ainda, 16 gramas de skunk (maconha com maior potencial ofensivo). Os suspeitos foram conduzidos para o 13° DP, onde foram ouvidos e reconhecidos pelas vítimas. Todos foram autuados em flagrante por associação criminosa e receptação. Bruno Barbosa foi indiciado ainda por tráfico de drogas. Já o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde as medidas cabíveis serão adotadas.

COM SSPDS