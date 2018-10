Polícia Civil cumpre mandado e prende autor de feminicídio em Quixeramobim

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu um homem suspeito de matar a ex-companheira, nessa quinta-feira (26), no município de Quixeramobim, na Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20). Um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido, na tarde dessa quinta-feira (25), na Delegacia Municipal de Quixeramobim. José Justino Dantas Morais é apontado como suspeito de cometer o feminicídio que vitimou Antônia Tarciana Santana Barbosa (30), a golpes de faca, na última segunda-feira (22).

Desde o dia do crime, os policiais civis seguiam em diligência, com objetivo de capturar o suspeito, em diversos locais onde o alvo poderia estar escondido. Com o mandado de prisão preventiva deferido pela Justiça, na terça-feira (23), as buscas se intensificaram, com apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da base de Quixadá. Contudo, apesar dos esforços, Justino conseguia escapar do cerco policial.

Na tarde dessa quinta, o suspeito se apresentou espontaneamente à autoridade policial, onde o mandado foi cumprido. Em audiência de custódia, a juíza da Comarca de Quixeramobim manteve a prisão, mesmo em decorrência do período eleitoral, que impede a execução de mandados prisionais. “Pela gravidade da situação, era necessária a custódia cautelar, porque o acusado matou a vítima com 11 facadas na frente dos oito filhos. Diante disso, a juíza manteve a prisão preventiva”, destaca o presidente do inquérito e titular da Delegacia Municipal de Quixeramobim, Huggo Leonardo de Lima Anastácio.

Justino vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, pela condição de mulher (feminicídio) e pelo fato do crime ter sido na presença dos filhos da vítima. O criminoso se encontra recluso em uma unidade prisional do Ceará.

Com informação da SSPDS