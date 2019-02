Polícia Civil do Ceará ganhará nova sede e mais investimentos, afirma o Governador

O governador Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira (15), durante a solenidade de transmissão de cargo de delegado-geral da Polícia Civil, que a instituição terá uma nova sede e receberá mais investimentos para as investigações de combate ao crime no Ceará. No evento, realizado na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), Camilo Santana parabenizou o delegado Marcus Rattacaso, que assume a Polícia Civil no lugar de Everardo Lima, e enfatizou que irá trabalhar para transformar a PCCE referência nacional.

“Vou me dedicar nesses próximos quatro anos para fazer da Polícia Civil do Ceará a melhor do Brasil. O (Marcus) Rattacaso já está preparando um plano. Vamos construir isso conjuntamente com as entidades que representam os inspetores, escrivães e delegados. Devemos ter concurso público, revisões salariais e melhores equipamentos, tudo dentro da realidade do Estado. E quero dizer ainda que nós vamos fazer uma sede nova digna da Polícia Civil do Ceará. Saibam da minha gratidão e do meu reconhecimento a vocês”, disse Camilo Santana. O concurso para 1.496 vagas deve ser aberto ainda este ano.

O novo delegado-geral, Marcus Rattacaso, enfatizou que o combate ao crime organizado está entre as prioridades da Polícia Civil. “Vamos implementar algumas ações na área de inteligência, com reforço operacional visando resultados em operações qualificadas contra o crime organizado e, principalmente, ir além da prisão, indo em cima do poder econômico das quadrilhas para desestruturá-las. Não há como prescindir de inteligência em segurança pública para que a Polícia Civil possa ter excelentes resultados, não só na inteligência estratégica, mas também no campo operacional, subsidiando as ações policiais”, pontuou.

A transmissão do cargo foi acompanhada também pelos secretários da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Administração Penitenciária (SAP), André Costa e Mauro Albuquerque, respectivamente. Agentes das demais forças de segurança, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Júlio César Filho, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Teodoro Santos, e a vice-procuradora Geral da Justiça, Vanja Fontenele.

Formado em Engenharia Elétrica e Direito, Marcus Rattacaso é especialista em Polícia Comunitária. Delegado de Polícia Civil de 3ª Classe, já atuou nos 2º e 9º Distritos Policiais, além da Delegacia especializada de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas e do Departamento de Inteligência Policial. Nos últimos anos, exerceu suas funções na Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional e na Coordenadoria de Inteligência da SSPDS, tendo exercido a função de Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil desde 2013.

Com Coordenadoria de Imprensa do Governo do Ceará