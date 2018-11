Policia Civil leva 14 pessoas para unidades policiais na Operação Anjos da Lei

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) conduziu nesta terça-feira (13), 14 pessoas para unidades policiais na Capital e no Interior, em razão da Operação Anjos da Lei, que acontece, simultaneamente, nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No Ceará, 86 policiais civis foram mobilizados para atuarem no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

O objetivo da operação é o combate ao tráfico de drogas dentro e nas proximidades de escolas públicas e privadas do Estado. Armas, munições, drogas e dinheiro foram apreendidos durante as ações desencadeadas na manhã de hoje, que seguem em andamento. Todos os detalhes serão apresentados em coletiva de imprensa, com horário e local a serem definidos.

COM SSPDS