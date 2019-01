Polícia Civil prende dupla e apreende armas que seriam utilizadas em atos criminosos contra prédios públicos

Um arsenal, que seria utilizado nos atos criminosos registrados no Ceará, foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após uma investigação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Dois homens foram presos em diligências que ocorreram nos bairros Parque Santa Rosa e Presidente Vargas e na cidade de Pacatuba (AIS 12). As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa ocorrida nesta quinta-feira (17), no Complexo de Delegacias Especializadas (Code).

O primeiro a ser preso foi Diogo Fernandes de Moura (26), conhecido por “Diogo Ganso” e sem antecedentes criminais. Ele foi localizado na quarta-feira (09), em uma residência no bairro Parque Santa Rosa. Lá, foi encontrado em um dos quartos, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre .40.

Após analisar a procedência da pistola, a Polícia Civil identificou que se tratava de uma arma de fogo roubada de um policial civil no ano de 2015. Além do armamento, as equipes também apreenderam um veículo Siena e uma motocicleta.

De acordo com as investigações, “Diogo Ganso” é integrante de uma organização criminosa atuante no Ceará e seria o responsável por guardar armas de fogo para o grupo. Após a prisão dele, a Polícia Civil seguiu até um sítio na cidade de Pacatuba, na localidade de Alto São João, onde foi encontrada uma espingarda calibre 22.

O segundo suspeito preso foi identificado por Esdras Gomes dos Santos (28), conhecido por “Wesley” e com passagem pela Polícia por tentativa de furto.

Com a prisão dele, a Polícia chegou até um imóvel no bairro Presidente Vargas, onde foi encontrada uma mochila contendo uma metralhadora calibre .40, roubada da Polícia Civil do Pará; munições de fuzil calibre 556 – no total, em toda a ação, foram apreendidas 39 munições de calibres variados e carregadores.

A dupla foi encaminhada para a sede da DRFVC, onde foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa. As investigações permanecem com o objetivo de prender os demais envolvidos nos crimes.

Com informações SSPDS