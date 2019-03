Polícia Civil prende investigado por homicídios e expulsão de moradores

Posted on

Após investigações, policiais civis do 30° Distrito Policial (DP) prenderam, no bairro Jangurussu – Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3), um homem investigado por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, homicídios e expulsão de moradoras em conjuntos habitacionais da região, na última sexta-feira (8). Douglas Sousa Andrade (21) – conhecido por “Tripa” – já responde por receptação.

Após diligências da equipe distrital, o suspeito foi localizado em um apartamento localizado no Condomínio José Euclides Ferreira Gomes. Após uma busca no imóvel, a Policia Civil apreendeu sete gramas de maconha e flagrou ainda uma instalação clandestina água e energia no local.

Conforme as investigações, “Tripa” pertence a uma organização criminosa e é suspeito de ser o mandante de homicídios na região. Ele foi levado ao 30° Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e furto qualificado. Com isso, a Polícia Civil agora dará continuidade às diligências visando identificar o envolvimento do indiciado em outros delitos.

COM SSPDS