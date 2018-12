Polícia Civil promove curso para manuseio, manutenção e uso de novos fuzis

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) iniciou, na manhã dessa quinta-feira (13), um curso sobre manuseio, uso e manutenção do fuzil 5,56 x 45 mm. O armamento, adquirido pelo Governo do Estado do Ceará em abril deste ano, será utilizado por policiais civis da Capital e do Interior do Estado. A instrução, que foi dividida em dois dias, contará com parte teórica e prática, ministradas por policiais do Departamento Técnico Operacional (DTO) e da Unidade Tático Operacional (UTO) da PCCE.

Ao todo, o curso será ofertado para 80 servidores, entre delegados, escrivães e inspetores. A instrução foi divida em duas turmas, sendo 40 policiais que atuam em Fortaleza e 40 que trabalham em unidades que ficam no Interior do Estado. A primeira turma, formada por investigadores que atuam em Fortaleza, teve a primeira aula hoje. Profissionais de delegacias especializadas, que possuem maior probabilidade de confronto de alto risco, estiveram em maior número, acompanhados de policiais do Departamento de Polícia da Capital (DPC) e do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). Profissionais do Gabinete da Delegacia Geral de Polícia Civil também estiveram presentes. A data do curso da segunda turma ainda será definida.

O objetivo do curso é instruir os servidores sobre o manuseio correto e uso do equipamento que possui alto poder de fogo. Além disso, os policiais serão orientados quanto à manutenção do armamento, que requer cuidados especiais. Durante a primeira aula, os profissionais tiveram uma exposição completa do armamento e estudaram sobre o funcionamento da plataforma AR, que é o projeto do fuzil, além de balística e manutenção de primeiro escalão. Amanhã, os policiais irão efetuar disparos de diversas distâncias e treinar transição de arma longa para uma pistola, em um estande de tiros para

Para o delegado Eduardo Tomé, diretor do DTO, é de suma importância a capacitação e valorização do profissional de segurança pública. “Além de contar com armamento de ponta, os policiais também são capacitados para seu uso. Isso causa um sentimento de valorização em cada profissional”, afirma. O delegado ressalta que um equipamento de qualidade é fundamental para a proteção dos policiais e dos cidadãos. “Para combater o crime organizado e dar segurança à população, o policial deve, primeiramente, se sentir seguro, e isso se deve, primordialmente, aos equipamentos que ele utiliza”, ressalta.

Em abril deste ano, a Polícia Civil recebeu 120 novos fuzis para combates em ambientes confinados e em áreas abertas. No total, 155 novos fuzis norte-americanos de calibres 5.56 e 7.62, da marca Winchester, foram adquiridos em abril. Os demais foram destinados à Polícia Militar do Ceará (PMCE). O valor total da aquisição foi de R$ 972.400,00.