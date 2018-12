Polícia do CE prende grupo suspeito de roubar banco no Maranhão

Mais de R$ 70 mil oriundos de um roubo cometido contra uma agência bancária no Estado do Maranhão, no mês de novembro deste ano, foram recuperados após uma ação em conjunto da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Cinco pessoas foram identificadas e capturadas, após policiais cearenses receberem informações da Polícia do Maranhão. A ação ocorreu na noite dessa terça-feira (18).

As diligências ocorreram após os policiais cearenses serem informados que indivíduos na zona rural de Acopiara – Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) – estariam em posse de altos valores em dinheiro, que haviam sido roubados durante um ataque contra um banco no município de Bacabal, no Maranhão, no dia 25 de novembro. As equipes chegaram ao primeiro suspeito, identificado por Francisco Duarte Pinheiro de Oliveira (21), conhecido por “Lucas”, que se identificava como comerciante de Bacabal, mas que é cearense. Com ele, foi apreendido o valor de R$ 24 mil. Em seguida, as diligências seguiram até as casas de Idalécio Duarte Leite (38) e Diego Duarte de Brito (19). Pai e filho, respectivamente, e também cearenses.

Com Idalécio, foi apreendido o valor de R$ 43.300. Ainda por meio das apurações, a Polícia chegou a um adolescente de 17 anos, também partícipe do crime e natural do Ceará. Ele foi apreendido na mesma região, em posse de uma motocicleta, ano 2018, adquirida com o dinheiro do roubo. Além do veículo, foi apreendida a quantia de R$ 2.535,00.

Por último, os policiais prenderam Fagner dos Santos Santiago (20), natural da Paraíba, que estava com R$ 2.950. No total, foram recuperados R$ 72.785, além de serem apreendidas duas caminhonetes e uma segunda motocicleta. O quinteto, sem antecedentes, foi levado para a sede da Delegacia Municipal de Acopiara, onde foi autuado em flagrante por receptação. Agora, as investigações permanecem com o objetivo de prender outras pessoas envolvidas no delito e que possam estar em território cearense.

