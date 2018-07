“Chupa cabra” é encontrado em caixa eletrônico do Banco do Brasil na cidade de Redenção

Mais uma ação de bandidos que tem como alvo agência bancárias no interior do Ceará. Desta vez, a finalidade não era explodir um banco, mas sim clonar senhas e cartões de clientes do Banco do Brasil, no município de Redenção, na região Norte do Estado.

Após suspeitas dos usuários dos caixas eletrônicos da agência, a Polícia chegou ao local e verificou o equipamento, constatando, assim, a instalação de maquinas fraudulentas, os chamados “chupa cabra”. A equipamento eletrônico é instalado por trás do dispositivo onde o cartão deve ser inserido. Com isso, dados do cartão, como número e senhas, são clonados.