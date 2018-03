Polícia identifica autor de ameaças de ataque ao prédio da Ciops em Sobral

Um trabalho em conjunto entre as Polícias Civil e Militar resultou na identificação do autor das ameaças de ataque ao prédio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). De acordo com as investigações, as chamadas de pessoas ameaçando incendiar o prédio da Ciops de Sobral partiram de um chip cadastrado no nome de José Fábio Alves da Silva Maciel (36), que se encontra preso na Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS). Durante a vistoria na cela do suspeito, realizada nesse domingo (25), foram apreendidas drogas e celulares, incluindo o aparelho que originou as ligações.

Após verificar as chamadas contendo ameaças de ataque ao prédio da Ciops, policiais militares e civis caíram em campo para identificar os números que estavam fazendo tais ameaças e seus autores. De posse dos dados, um número chamou atenção das equipes policiais que apontou para o telefone de Fábio. Então, os policiais se dirigiram até o Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS) e, com apoio dos agentes penitenciários, realizaram vistoria na cela do suspeito, onde encontraram carregadores de celular, vários papéis com anotações e cálculos, oito gramas de cocaína, cinco pacotes de maconha e seis celulares.

Ao ser conduzido para a delegacia, o suspeito confessou que tinha um chip cadastrado em seu nome nos aparelhos recolhidos em sua cela. Quando os policiais fizeram uma chamada para um dos números alvo das investigações, um dos aparelhos tocou. O suspeito possui passagens pela Polícia pelos crimes de furto e dois procedimentos por tráfico de drogas, motivo pelo qual cumpre pena na unidade prisional. Fábio foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral e foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de incêndio em edifício público.

A Polícia Civil investiga a participação de Fábio como mandante do ataque ao prédio da Ciops, bem como a ordem para uma tentativa de incêndio registrada a garagem da Prefeitura de Sobral. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) compareceu ao local e constatou que apenas um veículo foi atingido parcialmente. Segundo informações, o vigilante do prédio conseguiu evitar que o fogo se alastrasse e atingisse outros veículos.

Ataque

Na madrugada do domingo (25), a sede da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), em Sobral, foi alvo de ataque de criminosos. Um coquetel molotov foi lançado na janela de vidro da unidade, que ficou parcialmente quebrada. O artefato explosivo não chegou a entrar em combustão e foi recolhido no local para ser periciado. A Polícia Civil permanece com os trabalhos investigativos no intuito de capturar os demais autores do crime.

Denúncia

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso. As denúncias podem ser feitas pelo número 190, da Ciops Sobral, ou para o número da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711. O sigilo é garantido.

Com informações da SSPDS