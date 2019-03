Polícia Militar apreende cerca de 120 pássaros silvestres em Pacajus

Policiais militares da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) apreenderam aproximadamente 120 pássaros silvestres, em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza/CE.

A apreensão dos animais aconteceu nessa terça-feira (12), após atender uma denúncia repassada pela Delegacia de Pacajus, onde foi constatada a manutenção irregular em cativeiro de animais da fauna silvestre. O BPMA foi acionado e chegando ao local, foi constatado que a denúncia era verídica. Após coleta de informações e com o apoio da Polícia Civil e do Ibama, a ação policial apreendeu aproximadamente 120 pássaros.

O responsável pelos animais foi conduzido à Delegacia de Pacajus, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os pássaros apreendidos foram recolhidos. Os que puderam ser soltos, foram libertados em área de preservação ambiental, seu habitat natural, pelos técnicos do Ibama que participaram da ação.

A comandante da 1ª Companhia do BPMA, Tenente Luziane, ressalta que a manutenção irregular em cativeiro de animais silvestres, sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com as normas regulamentares, é conduta tipificada como crime ambiental do art. 29, da Lei 9.605/98.

Além do atendimento de denúncias, o BPMA realiza constantemente policiamento ostensivo, visando prioritariamente fiscalizar, inibir e coibir a manutenção e a comercialização de animais silvestres e conta com o apoio da população para denunciar crimes.

COM 1ª BPMA