Policia Militar apreende quase duas toneladas de haxixe

Quase duas toneladas de haxixe, originários do Marrocos, foram apreendidas em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite dessa quinta-feira (17). Dois portugueses, que estavam em posse do carregamento, foram presos e conduzidos para a sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), em Fortaleza.

A apreensão ocorreu na cidade de Fortim por meio de um trabalho realizado por policiais militares lotados no Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e da Coordenadoria de Inteligência Policial (CIP).

Em posse das informações acerca de um imóvel onde havia indícios que era utilizado para armazenar produtos ilícitos, a equipe diligenciou até o local, na Rua João Sapuruna, onde localizou o primeiro estrangeiro, identificado por Alexandre Antônio Ribeiro Guerra (41) – sem antecedentes criminais no Ceará.

O português não ofereceu resistência ao ser questionado sobre a droga. Em um dos quartos, os policiais militares localizaram a mercadoria separada em 62 fardos, que exalavam um cheiro forte no ambiente.

Com isso, os policiais identificaram que havia mais uma pessoa envolvida na traficância, mas que não estava na mesma propriedade. Ainda em diligência em Fortim, os policiais militares chegaram ao segundo local, onde encontraram o também português, Rúben Adriano Morgado Pereira (27) – sem antecedentes criminais.

De acordo com as informações colhidas pelos profissionais de segurança que atuaram na ação, o material ilícito seria distribuído para as regiões Nordeste, Norte e Sul do Brasil.

Sobre a forma como a droga chegou ao território cearense, o delegado da DCTD, Ismael Araújo, afirmou que ainda é prematuro mencionar.

A gente imagina que venha do norte da África, próxima da Península Ibérica, pelo oceano. Aqui, foi repassada para uma embarcação de menor porte, e ela atracou em algum píer em Fortim”, disse.

Desse tipo de droga, não se tem notícia que tenha ocorrido, antes, uma apreensão desse montante no Brasil. Na Europa, em dezembro do ano passado, ocorreu uma apreensão de mais de duas toneladas também de haxixe. Fato que será aprofundado pela investigação”, finalizou o delegado Ismael.

Além das cerca de duas toneladas, a Polícia Militar também apreendeu duas caminhonetes, mais de mil euros, celulares, aparelhos eletroeletrônicos e outros apetrechos. A dupla portuguesa foi encaminhada para a sede da DCTD, em Fortaleza, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Um caminhão do BPChoque realizou o transporte da droga até a Capital, onde será periciada na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Agora, as investigações estão a cargo da Polícia Civil, e as forças de segurança dão continuidade aos trabalhos policiais, visando localizar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.

Com informações SSPDS