Polícia Militar do Ceará recebe 102 novas viaturas

Mais 102 novas viaturas foram entregues pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, nessa terça-feira, para reforçar a frota de veículos da Polícia Militar do Ceará. Os veículos serão distribuídos tanto para a tropa da Capital quanto do Interior do Estado.

A iniciativa faz parte do terceiro lote da experiência adotada pela Secretaria na locação de viaturas, que neste ano, já havia feito a entrega de 278 novos veículos alugados; o primeiro lote com 153 carros, e o segundo, com 125. Com isso, fica faltando a entrega de mais 86 viaturas, já que o contrato prevê 466 veículos. São 200 do modelo Duster, montadas no Paraná e transportadas ao Ceará, e 266 do modelo Renegade, montadas no próprio Estado.

De acordo com o secretário André Costa, o modelo gera maior economia com reparos estruturais, uma vez que, se a viatura apresentar algum defeito ou dano, a empresa responsável deve fornecer um automóvel reserva em até 24 horas. O contrato prevê, ainda, que a empresa locatária deve substituir a frota a cada dois anos. Até cinco vezes mais barato que o custo mensal de manutenção de viaturas próprias, o modelo gerará economias que serão utilizadas para custear o combustível do maior número da frota.