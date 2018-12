Policia Militar inicia ‘Operação Reveillon 2019’ nesta sexta-feira

A Polícia Militar do Ceará dará inicio a ‘Operação Reveillon 2019’ as 17h nesta sexta-feira, 28, e permanecerá até as 20h da terça-feira, 1.

O objetivo do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual – BPRE é realizar a fiscalização do trânsito e o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais, visando a diminuição de acidentes, bem como a ostensividade e prevenção de diversos tipos de crimes, tratando ainda a fluidez no trânsito com a operação saída e retorno nas rodovias estaduais.

A Operação Natal Seguro nas Estradas contará com o efetivo de 513 (quinhentos e treze) policiais militares e com a logística de 52 (cinquenta e duas) viaturas, 54 (cinquenta e quatro) motocicletas, 27 (vinte e sete) guinchos, armamento, equipamento de proteção individual e aparelhos etilômetro (bafômetro). atuando na Capital com 75 (setenta e cinco) postos avançados e 27 (vinte e sete)postos de fiscalização fixa no Interior do Estado e Região Metropolitana.

Toda operação é alinhada com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e o Comando Geral da PMCE. Contando ainda, com o apoio dos órgãos conveniados como o DETRAN e a Autarquia Municipal de Trânsito – AMC, com foco especial nos motociclistas, no qual são agentes mais vulneráveis a acidentes de trânsito e cometimento de diversos tipos crimes, dentre eles roubos, homicídios e tráfico de drogas.

A PMCE informa que encontram-se em obra os trechos das rodovias Ce 040, Ce 060 e Ce 065 todas no entroncamento com o Anel Viário.

Com informações Ascom PMCE