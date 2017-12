Polícia Militar intensifica ações de segurança no Cariri

Durante os festejos natalinos, a Polícia Militar intensificou as ações de segurança em toda a Região do Cariri no sentido de garantir a tranquilidade da população nesse período. De acordo com o comandante do 2º BPM, Major Luciano Rodrigues, a estratégia foi concentrar o patrulhamento preventivo durante a semana que antecedeu o feriado de natal nos centros comerciais das principais cidades caririenses que costumam atrair um grande fluxo de pessoas nessa época do ano e, em seguida, redistribuir o efetivo para coibir a prática de delitos numa dinâmica mais ampla.

Na segunda-feira, dia 25, um homem identificado como Leonardo Grangeiro da Silva, 40 anos, foi flagrado na posse de um revólver, calibre 38 e uma espingarda, calibre 28, durante abordagem realizada na zona rural de Barbalha. Em Juazeiro do Norte, um veículo com restrição de roubo/furto foi recuperado no bairro Pedrinhas. A motocicleta Yamaha/YBR 125 foi apresentada da Delegacia de Polícia Civil. Em Caririaçu, a Polícia Militar realizou prisões por tráfico de drogas após uma abordagem que resultou na apreensão de 15 pedras de crack e a quantia de R$ 1.007,00. O material foi localizado numa residência no bairro Paraíso. Três pessoas foram conduzidas para a delegacia, Ramon Deljane Alves de Almeida, 21 anos, Mauricio Marques Barbosa, 18 anos e uma adolescente de 17 anos, para adoção dos procedimentos legais.

No domingo, dia 24, uma mulher identificada como Priscila Viviane de Sousa Santos, 20 anos, foi presa em Juazeiro do Norte após a localização de 51 gramas de maconha em sua residência no bairro Triângulo. Uma segunda abordagem resultou na prisão de Camilo Regis Silva Ribeiro, 20 anos, após a localização de 247 gramas de maconha, balanças de precisão e dinheiro em sua residência no bairro Frei Damião. Além disso, um homem identificado como Jocelvanio da Silva Correia, 34 anos, foi flagrado no bairro Tiradentes portando uma pistola calibre .635, municiada com seis cartuchos, motivo pelo qual foi apresentado na delegacia de Polícia Civil.

Seção de Relações Públicas do 2º BPM