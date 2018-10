Polícia Militar recupera bicicletas de alto valor de mercado e prende suspeito de furto

Policiais militares que patrulhavam pelo bairro Carlito Pamplona, efetuaram a prisão de um homem, que estavam em posse de duas bicicletas furtadas, nessa quinta-feira (24). De acordo com o delegado Alexandre Saunders, do 7° Distrito Policial (DP), onde foi realizado o flagrante, o autuado respondeu por vários atos infracionais, quando menor, inclusive por homicídio. Os veículos são avaliados em cerca de R$ 8 mil.

Quando patrulhava pelo bairro, na manhã de ontem, uma equipe da PM visualizou o homem, em atitude suspeita, conduzindo uma bicicleta na Rua Antonino Fontenele. Ao ser abordado, Davi de Paula da Silva (18), com passagens pela Polícia por homicídio, furto e porte ilegal de arma de fogo, afirmou ser o proprietário do veículo, que pela marca e modelo, tinha alto valor de mercado. Com isso, os policiais militares diligenciaram até a residência de Davi, onde foi encontrada uma segunda bicicleta. Ao ser questionado, ele confessou ter cometido um furto em uma residência, onde levou as duas bicicletas, durante a madrugada de ontem.

Os PMs foram até o imóvel, onde localizaram os proprietários. Davi de Paula foi conduzido para o 7° DP, onde foi autuado em flagrante por furto. Agora, a Polícia Civil apura a participação de outro suspeito no crime. Os bens foram restituídos às vítimas.

Com informação do SSPDS