Polícia prende 9º suspeito de participar dos ataques a ônibus e prédios públicos

A Polícia prendeu, nesta quarta-feira (1º), o nono suspeito de participar dos ataques a ônibus e prédios públicos em Fortaleza. Trata-se de Gilberto de Lima Pereira, 33, que foi capturado em uma ação de policiais do Comando Tático Motorizado (Cotam)

Conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o homem, conhecido como ‘Céu’, é suspeito de participar do incêndio contra uma viatura do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), na madrugada da segunda-feira (30).

Segundo apurações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) Lima participou do grupo que arremessou um coquetel molotov contra uma viatura do batalhão especializado, que fica localizado no bairro Aerolândia.