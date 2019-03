Polícia prende homem após encontrar pistola escondida embaixo de berço na Parangaba

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de um trabalho de inteligência de equipes do 5º Distrito Policial (Parangaba), apreendeu uma pistola calibre 380 que estava escondida debaixo de um berço, em uma residência no bairro Pici, Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6). A arma foi encontrada na casa de um homem que já responde a vários crimes, na última sexta-feira (8). Dois carregadores de mesmo calibre também foram apreendidos durante a ação policial.

Após diligências dos policiais civis para apurar informações sobre tráfico de drogas, os agentes chegaram até o endereço do suspeito. Em vistoria na casa do homem, os policiais não encontraram drogas no imóvel, porém, embaixo de um berço, em um dos cômodos da casa, foi encontrada uma pistola calibre 380 e mais dois carregadores de mesmo calibre.

O suspeito já tem passagens pela Polícia por tráfico e associação para o tráfico de drogas, crime de trânsito, roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Diante do flagrante, o homem foi levado para o 5º DP onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e receptação.

A Polícia Civil mantém as investigações sobre o envolvimento do homem na negociação de drogas na região e outros delitos. A população pode colaborar com o trabalho investigativo repassando informações que tenha conhecimento sobre a prática de crimes. As denúncias podem ser enviadas para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (85) 3101-2948, do 5º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

COM SSPDS