Polícia prende homem com mais de 5 kg de maconha no Papicu

Denúncias feitas ao Disque Denúncia – 181 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) levaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE) à localização de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região do bairro Papicu, Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10). Leonardo Epifânio da Silva (35) foi preso e com ele foram apreendidas drogas e outros materiais que configuram o comércio de entorpecentes. A ocorrência foi levada para a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) responsável pela área.

Equipes da Força Tática (FT) e do reservado do 22º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (BPM) foram informadas acerca de um ponto onde as drogas eram guardadas. A partir da denúncia, os militares saíram em diligência e chegaram até um imóvel situado na Rua Lauro Nogueira. Na casa, os agentes de segurança localizaram Leonardo, conhecido como “Léo Epifânio”, que já possuía antecedentes criminais por homicídio, tráfico, furto, receptação e dano. No local, ainda foram encontrados 5,6 kg de maconha, uma balança de precisão, uma máscara e material utilizado para embalar os entorpecentes.

Com base no que foi encontrado, o suspeito e todo o material apreendido foram levados pelos militares para o 15º Distrito Policial. Leonardo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia investiga ainda a participação dele na expulsão de famílias na comunidade conhecida como Pau Fininho, também no Papicu.

COM SSPDS