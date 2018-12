Polícia prende três suspeitos de terem participado da tentativa de assalto em Milagres

A Polícia já prendeu três pessoas suspeitas de participarem da tentativa de assalto a banco na cidade de Milagres, que fica a 550 km de Fortaleza. A prisão do terceiro homem aconteceu por volta de 14h30, no posto de gasolina Magnólia, a 3 km da sede do município. De acordo com a polícia, o homem agia como se fosse morador da cidade para despistar os policias. De posse das características dos suspeitos os policiais reconheceram o mesmo e deram voz de prisão

Na ação criminosa, 12 pessoas morreram, sendo seis reféns, cinco de uma mesma família, do empresário de Pernambuco, João Batista de Sousa Magalhães, 46 anos, dono de uma loja de informática em Serra Talhada. Morreram o seu filho Vinícius de Sousa Magalhães, 14 anos, o casal Cleoneide e Cícero Bertolino e o filho destes Gustavo. Eles foram sequestrados pelos criminosos quando seguiam para o vizinho Estado pela BR-116. Os bandidos bloquearam a rodovia com um caminhão.

Uma segunda família também foi sequestrada na Estrada de Brejo Santo. Das três pessoas sequestradas, duas sobreviveram. Um dos reféns passou mal e o filho deste pediu que os bandidos os deixassem na estrada. Logo em seguida aconteceu o tiroteio com a Polícia e uma mulher dessa familia foi morta. Um carro foi abandonado em frente ao banco e outro em terreno vizinho. A Policia faz buscas na região a caça de novos membros da quadrilha.