Policia reabre as investigações sobre a morte da turista italiana Gaia Molinari

Após mais de três anos, a Polícia Civil do Ceará decidiu reabrir as investigações do assassinato de Gaia Molinari, ocorrido em dezembro de 2014, na localidade de Serrote, em Jijoca de Jericoacoara.

Foram realizadas novas diligências no mês de março visando elucidar o homicídio. Nove pessoas já foram ouvidas. Segundo a delegada Socorro Portela responsável pelas investigações, já foi realizada uma reunião com investigadores, profissionais da Perícia Forense e do Ministério Público. O retorno ao inquérito inclui a revisão de indícios colhidos durante a primeira investigação.

A próxima medida a ser tomada é ouvir novamente os policiais militares que realizaram o primeiro atendimento ao local de crime. Conforme a delegada, estão sendo feitas apurações nos municípios de Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Sobral.

As investigações incluem novos exames de DNA. Informações e denúncias sobre o caso podem ser feitas por meio do Disque Denúncia, no telefone 181 ou pelo WhatsApp da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, (85) 9.8439-2914. O sigilo do informante é garantido.