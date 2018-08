Polícia registra 16 acidentes com duas mortes nas estradas do Ceará neste fim de semana

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), dois carros de passeio bateram de frente no quilômetro 88 da rodovia BR-116. As duas vítimas fatais são um homem de 44 anos e uma mulher de 69 anos que estavam no banco de trás em um dos automóveis envolvidos na colisão.

Já em Sobral, Região Norte, às 15h05, no km 221 da BR-222, foi abordado o veículo de cor branca. Durante a abordagem constatou-se que o condutor estava com CNH cassada e o teste de etilômetro teve resultado de 0,09 mg/L, o que equivale a 1,00 dg/L, ou seja, estava dirigindo sob efeito de álcool. Diante das informações foram confeccionados autos de infração e um Termo Circunstanciado de Ocorrência -TCO em desfavor do condutor, que comprometeu-se a comparecer no Juizado Especial de Sobra, na data e horário marcado.

Ao ser consultados veículos e condutor no sistema, constatou-se que a CNH do condutor encontrava-se com suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses, por decisão administrativa, com data de cadastro e início do prazo em 18/06/2018 e data término 13/06/2019. Dessa forma, depreende-se que o condutor violou a suspensão dentro do prazo de impedimento, configurando, em tese, o crime previsto no Art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Como o crime em tela é de menor potencial ofensivo, conforme o Art. 61 da Lei 9.099/95, e a teor do parágrafo único do art. 69 do mesmo diploma legal.