Policial é preso por agredir dois sargentos da PM e exibir arma dentro de boate

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) populares que estavam em um clube noturno chamaram um carro da polícia que passava na via para conter os ânimos do soldado, que estava alterado e exibindo a arma para clientes e funcionários do estabelecimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança, os PMs tentaram mediar a situação, mas o soldado não atendeu aos chamados e começou a agredir os sargentos. Após ser contido, o soldado foi imobilizado e colocado dentro do xadrez do veículo da polícia, além de ter sua arma apreendida pelos agentes. A polícia reforçou que mesmo preso dentro do veículo, o soldado danificou o xadrez com chutes e pontapés. O militar foi conduzido para a sede da SSPDS, onde prestou esclarecimentos e foi autuado em flagrante por desacato, resistência, dano e insubordinação militar.