Policial tenta evitar assalto e é baleado na cabeça

Ao tentar impedir um assalto, por volta do meio dia deste sábado, um Policial Militar acabou sendo baleado na cabeça. O crime aconteceu no Centro de Fortaleza. Ele foi encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e não corre risco de morte.

O policial estava fora de serviço a paisana na companhia de outros colega de farda, quando notaram um tentativa de assalto em uma loja e ao abordarem os suspeitos teve início uma troca de tiros. O policial acabou levando um tiro de raspão na cabeça; O outro policial revidou e deu dois tiros em um dos assaltantes.

Os suspeitos conseguiram fugir em um carro modelo Corsa, que foi encontrado logo depois no estacionamento de um supermercado na avenida Washington Soares. Para surpresa dos policiais foi encontrado no porta-malas do veículo, um homem que afirmou ser dono do veículo que teria sido sequestrado pelos criminosos para a realização do assalto.

Conforme nota da SSPDS, “durante a fuga, os indivíduos deixaram cair uma arma de fogo. “A arma utilizada pelos assaltantes (revólver calibre 38), o carro (com marcas de sangue) e o homem supostamente sequestrado já se encontram na delegacia. Todas as informações estão sendo checadas pela delegada plantonista e a busca pelos suspeitos continua”, conclui.