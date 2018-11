Policlínica de Canindé faz seleção para contratação de profissionais de saúde

Uma nova seleção para contratar funcionários para Policlínica de Canindé deve ser lançada nos próximos dias. A informação é do diretor do Consórcio Público de Saúde e Desenvolvimento Integrado dos Sertões de Canindé, Afonso Magno, que assumiu recentemente a diretoria executiva.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Wellington Lima, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

WELLINGTON-LIMA-EDITAL–POLICLINICA-DE-CANINDE-