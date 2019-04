Polo Camurupim abre inscrições para esportes, capacitação, oficinas e convivência

Posted on

O Polo de Convivência Social Francisco Góis Façanha (Polo Camurupim) está com inscrições abertas para diversas modalidades esportivas, cursos de capacitação, oficinas de arte e serviços de convivência. As inscrições vão até as turmas serem formadas.

Existem vagas disponíveis para futsal, vôlei, artes maciais, dança, ballet, aulas de ritmos, karatê, oficinas de artes, aulas de flauta e violão, informática e designer gráfico (a partir de 14 anos), clube de leitura, jogos, brincadeiras e filmes, além de vagas para os serviços de convivência (de seis a 15 anos).

Interessados devem comparecer ao Polo Camurupim com certidão de nascimento, declaração escolar, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de endereço e NIS (caso possua).

SERVIÇO

POLO FRANCISCO GOIS FAÇANHA

ONDE: rua Ivan Bezerra, nº 42, Camurupim.

MAIS INFORMAÇÕES: (85) 3342.2555.