Ponta Grossa: paraíso na beira do Ceará

Imagine uma praia paradisíaca, onde os moradores, em sua maioria da mesma família, os “Crispim”, formam uma colônia de pescadores e que o único barulho são de pássaros e das ondas do mar?

Longe do burburinho das grandes cidades está encravada quase na fronteira com o Rio Grande do Norte, a Praia da Ponta Grossa, em Icapuí. O local é habitado por pescadores que afirmam ser descendentes de um náufrago holandês, que no início do século XX. Ele teria chegado ao local e lá formou família. Descendentes de hoje contam a história, alguns louros de olhos azuis, bem diferentes da gentílica cearense. No local há um pequeno museu com peças do naufrágio encontradas na Praia, que estao na casa do seu Jonas Crispim. A idéia é criar um museu no local.

A Praia é um espetáculo, com suas falésias coloridas e fontes de águas minerais. As águas do mar são mansas e convidam o visitante para um banho ou para passeios nas suas margens para apenas visualizar o espetáculo da natureza. No local, um dos pescadores comercializa churrasco de lagosta e bebidas variadas. Carros 4×4 param ao redor do vendedor. Na beira mar não tem infraestrutura de barracas, mas os visitantes não ligam para isso. Querem aproveitar as belezas do local.

Na pequena vila, formada por pouco mais de 200 casas, há um pequeno comércio e barracas com restaurantes, onde o forte é a cozinha regional, mas há também pizzarias e lanchonetes nas proximidades. Algumas pequenas pousadas, cujos donos são os próprios moradores, oferecem diárias com preços bem convidativos.

Como chegar

Como chegar de transporte particular:

Saindo de Fortaleza/CE (198km): Saída pela av. Washington Soares > Seguir pela CE-040 em direção ao município de Fortim (120 km). Passando as duas entradas de Fortim, sem entrar na cidade, continuar na CE-040 até a BR-304. Seguir na BR-304, passando direto pela entrada de Aracati e continuando em direção a Mossoró. Quando chegar ao triângulo, entrar na CE-261 em direção a Icapuí. Seguir em direção a Icapuí até o próximo triangulo, onde tem a placa indicando a entrada de Redonda e Ponta Grossa à esquerda. Virar à esquerda. Chegando em Redonda, a estrada para Ponta Grossa é a primeira estrada asfaltada à esquerda (há uma placa indicando Praia de Ponta Grossa). Seguir direto até a praia de Ponta Grossa. Ao final da estrada, há uma bifurcação em Y. Entrar à direita nessa bifurcação em uma descida acentuada.

Como chegar de ônibus rodoviário:

Empresa São Benedito – Rodoviária Engenheiro João Tomé – Linha Fortaleza / Aracati

Contatos: (+55 85) 3444.9999

Duração média de viagem até Aracati: 3h

Valor médio da Passagem: R$15,00 (a confirmar).

Importante: Descer na Praça Matriz ou na Rodoviária e pegar táxi até a Praça da Comunicação, de onde partem os ônibus para Ponta Grossa. Outra opção é pegar um táxi de Aracati até Ponta Grossa, ou combinar o transporte com a comunidade. O percurso leva cerca de 40 minutos.

Empresa Viação Icapuí– Praça da comunicação – Linha Aracati / Ponta Grossa

Contatos: (+55 85) 3444.9999

Duração média de viagem até Aracati: 1h40

Valor médio da Passagem: R$6,00 (a confirmar).

Importante: Descer na Barraca MACURA

Onde se hospedar:

Pousada Canaã: A Pousada possui 8 suítes equipadas com cama de casal ou de solteiro e espaço para armar redes de frente para o mar. Os quartos possuem geladeira, TV e ventiladores.

Chalé Canaã: O Chalé possui uma suíte com cama de casal e solteiro, TV, cozinha com geladeira e fogão e varanda com vista para o mar.

Chalé Pizon: O chalé possui uma suíte com cama de casal e solteiro, TV e varanda com espaço para armar rede.

Chalé Jabarana: O chalé possui uma suíte com cama de casal e solteiro, TV e varanda com espaço para armar rede.

Pousada Crispim: A pousada possui 5 suítes equipadas com cama de casal e solteiro e espaço para armar rede. Os quartos possuem varanda, geladeira, TV e ventiladores. Alguns quartos possuem ar condicionado e chuveiro quente.

Pousada Ponta Grossa: A pousada possui 3 quartos com cama de casal e espaço para armar rede, ar condicionado, geladeira e varanda.

Onde se alimentar:

Barraca Canaã: Barraca de praia. Possui cardápio de frutos do mar. Capacidade para servir até 90 pessoas.

Lanchonete Canaã: A lanchonete serve um cardápio variado de salgados, sucos naturais, bolos, café e tapioca.

Barraca Pantanal: Barraca de praia. Possui cardápio de frutos do mar. Capacidade para servir até 110 pessoas.

Lanchonete Pindú: A lanchonete serve diversos tipos de salgados, sucos naturais, bolos, café e tapioca.

Barraca do Sadrack: Barraca de praia. Possui cardápio de frutos do mar. Capacidade para servir até 90 pessoas.

Mercadinho Mizael: Mercadinho na comunidade onde é possível adquirir produtos diversos.

Barraca MACURA – Barraca de praia. Possui cardápio de frutos do mar. Capacidade para servir até 70 pessoas.