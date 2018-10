Ponto de lixo no Parque das Nações é transformado em jardim

Desde o início da semana, o Núcleo de Educação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) executa serviços de revitalização da área degradada pelo lixo no entorno do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) São Miguel, localizado no Parque das Nações.

Trata-se da segunda transformação de ponto de lixo em jardim desde junho. A primeira intervenção aconteceu na calçada do Liceu de Caucaia, localizado no Parque Potira. A iniciativa é viabilizada através de uma compensação ambiental de uma empresa.

No Cras São Miguel, o Imac construiu uma calçada pintou o muro e criou um espaço reservado para a instalação de um jardim com mudas paisagísticas e medicinais. Espécies como abacaxi roxo, boldo, malva, coração roxo e flamboyant mirim fazem parte do projeto.

Conforme a coordenadora no Núcleo de Educação Ambiental, Márcia Ximenes, um trabalho de sensibilização dos moradores também é realizado e aborda a temática de destinação correta dos resíduos, além de destacar a importância de preservar o jardim.

A ação é feita por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) e da Secretaria Municipal de Educação (SME). A atividade conta também com apoio da Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans).

O próximo ponto de lixo que será transformado em jardim fica no bairro de Iparana, região litorânea de Caucaia.