População apta a votar no Ceará cresce 9,6% desde a última eleição

Em 2016, o Ceará tinha 6.776.847 milhões de pessoas com idade maior que 16 anos. Neste ano, este número subiu para 6.934.494 milhões.

Já a população total do Ceará neste ano é estimada em 9.076.426 pessoas, sendo 4.669.687 mulheres e 4.406.739 homens.

Conforme estimativa do IBGE, a população do Ceará deve crescer até 2042, quando o estado deve somar 9.795.059; no ano seguinte, o número de cearenses deve cair para 9.791.826.