População de Graça é beneficiada com série de investimentos do Governo do Ceará

A população do município de Graça, distante cerca de 315,6 quilômetros de Fortaleza, comemorou, nessa sexta-feira (23), série de investimentos do Governo do Ceará para a região. O governador Camilo Santana anunciou pacote de ações nas áreas de infraestrutura, segurança e lazer para beneficiar os moradores do município do Sertão de Sobral. Entre as ações está a requalificação de vias e a urbanização da avenida Raimu ndo da Cunha Brito, na entrada da cidade. Para a intervenção, o investimento é de mais de R$3,5 milhões.

O chefe do Executivo também anunciou construção de miniareninha (campinho com grama sintética em formato de campo society), brinquedopraça e fortalecimento do cartão Mais Infância – destinado a famílias em situação de extrema vulnerabilidade social com criança de 0 a 5 anos e 11 meses. Parte do programa Mais Infância Ceará, assim como a implantação de brinquedopraças, o cartão permite a transferência mensal de R$ 85 para essas fam& iacute;lias.

Além disso, o governador afirmou que será feita a requalificação da ladeira que liga Graça ao município de São Benedito e a aquisição de mais viaturas para fortalecer a segurança da região. “Estamos medindo esforços para continuar investindo fortemente em estradas, em saúde. Inclusive vamos lançar em breve o edital para zerar as filas de cirurgias eletivas no Estado. Vamos garantir recursos para a gente pagar a iniciativa privada e hospitais filantró ;picos para realizar cirurgias. Estamos investindo também em infraestrutura, estradas. Vamos continuar trabalhando”, garantiu.

O prefeito de Graça, Augusto Brito, agradeceu a presença do governador no município e pelos investimentos garantidos para a cidade. “Fico feliz pelas melhorias que o Governo do Ceará está trazendo para Graça, para o sonho da população, como o alargamento dessa estrada (avenida Raimundo da Cunha Brito). Só temos a agradecer”, sublinhou.

Somente para a requalificação da avenida principal serão destinados R$1,2 milhão. Outros R$2,3 milhões foram garantidos para reforma de outras vias por meio de recursos para emendas da deputada Augusta Brito, que também esteve presente no evento.

A população

Para Francisco Edivaldo, de 35 anos, os investimentos vieram em boa hora. Agricultor e pai de duas meninas de 11 e 9 anos, Edinho, como é conhecido na região, enfatiza que o município precisava de equipamentos de lazer, como a miniareninha. “Tudo isso é bom para o município, para o desenvolvimento do município. Muita coisa não tinha aqui ainda. A gente agradece muito”, afirmou.

Estiveram presentes na solenidade, ainda, o deputado federal Leônidas Cristino; o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Gadyel Gonçalves, e prefeitos de outros municípios da região.

Com informações Governo do Estado do Ceará