População de Itarema recebe Escola de Educação Profissional nesta quinta-feira (15)

Jovens de Itarema agora dispõem da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Professora Rosângela Albuquerque de Couto. A inauguração do equipamento será nesta quinta-feira, dia 15, às 18h30, com a presença do governador Camilo Santana e do secretário da Educação, Idilvan Alencar. Para construir, equipar e mobiliar a unidade de ensino, foram investidos R$ 9,9 milhões, oriundos dos Governos Federal e Estadual.

A EEEP de Itarema oferta quatro cursos técnicos: Eventos, Desenho de Construção Civil, Contabilidade e Redes de Computadores. O espaço tem capacidade para receber até 540 estudantes, em tempo integral, das 7 às 17 horas. Nestas escolas, os estudantes fazem o Ensino Médio e se preparam para o mundo do trabalho. No último ano, o Governo do Ceará propicia o estágio curricular obrigatório e remunerado para os alunos. Ao todo, 4,5 mil empresas são parceiras nos programas de promoção de estágio profissional com o atendimento de 15 mil estudantes.

A estrutura é composta de 12 salas de aula, auditório, biblioteca, bloco pedagógico administrativo, laboratórios específicos para os cursos técnicos oferecidos, além dos de Línguas, Informática, Ciências e Matemática. Esta é mais uma construção que atende à concepção de qualidade para escolas de educação profissional. A obra foi supervisionada pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

O currículo desenvolvido em uma EEEP é composto por disciplinas da base nacional comum (Ensino Médio), da formação profissional, além de uma parte diversificada, que abrange componentes curriculares como: Empreendedorismo, Formação para a Cidadania, Projetos Interdisciplinares, Horários de Estudo e Língua Estrangeira Aplicada.

Homenageada

Rosângela Albuquerque de Couto foi uma personalidade marcante e bastante conhecida em Itarema, como lembra o diretor Rafael Lopes. Conceituou-se como educadora entre seus contemporâneos e, sobretudo, junto à juventude. Foi diretora da Escola Prefeito José Maria Monteiro, onde conquistou o título de Escola Destaque no Ensino e Formação dos Educandos, levando a instituição ao sucesso nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Spaece). Para ela, todos tinham potencial para ser desenvolvido, bastando ter boa vontade. Rosângela faleceu em 2014.

A EEEP faz parte da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 3, sediada em Acaraú. A Crede é dirigida pela professora Elvira Maria Fernandes Veras. A rede estadual na região conta com 32 escolas, sendo 01 Centro de Educação de Jovens e Adultos, 04 Escolas Profissionalizantes, 01 Escola do Campo, 09 Escola Indígena, 02 Escola de Tempo Integral e 15 Escolas Regulares.

Serviço

Inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional Professora Rosângela Albuquerque de Couto

Data: 15.03.2018 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Endereço: Rua das Indústrias, s/n – Lagoa Seca

Com informações Governo do Estado do Ceará