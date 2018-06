População de Maranguape é beneficiada com mais uma areninha do Governo do Ceará

O Governo do Ceará entregou na noite desta quarta-feira, 20, em Maranguape, mais uma areninha, equipamento que vem mudando a realidade de vários municípios cearenses. As areninhas se transformaram em pontos de referência para a juventude, proporcionando mais segurança, alegria e interação entre os moradores.

Em Maranguape, a areninha fica no Conjunto Novo Maranguape, onde mora o motorista Amauri Lima Filho, que coordena há três anos uma escolinha de futsal para jovens carentes de 7 a 17 anos do município. De acordo com ele, o novo equipamento vai permitir que o projeto migre das quadras para o campo society. “Começamos com o intuito de tirar as crianças e os jovens da ociosidade através do futsal, já que não tínhamos campos maiores por perto para treinar. Agora, com a areninha funcionando, nós vamos ter a possibilidade de expandir para agregar mais crianças”, informou o desportista.

O governador Camilo Santana, acompanhado do prefeito de Maranguape, João Paulo Xeres, inaugurou o equipamento, e ressaltou a importância do programa que vai atender todos os municípios cearenses.

“A areninha é um equipamento que ultrapassa a área esportiva. Ela envolve toda a comunidade com atividades, movimenta a economia no seu entorno, aumenta a convivcia. Este espaço vai funcionar 24 horas. Aqui, teremos monitores pagos pelo Estado para desenvolver projetos com a população. É um ambiente que vai servir para todas as faixas etárias”, disse o chefe do Executivo estadual.

O equipamento é o oitavo do Estado, com investimento de R$ 1,7 milhão, sendo 80% do Estado e 20% de contrapartida do município. Juazeiro do Norte, Russas, Pacatuba, Caucaia, Cascavel, Crato e Camocim já receberam areninhas.

Todas contam com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, Iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação.

Camilo Santana manteve a tradição de inaugurar a areninha, jogando e marcando gols. Foi dele o primeiro gol na vitória por 3×2 sobre o time de Maranguape.

São 49 localidades e investimento de cerca de 72 milhões de dólares – sendo 50 milhões de dólares de empréstimo do BID e 21,9 milhões de contrapartida do Estado.

Municípios contemplados: Acaraú, Acopiara, Aquiraz, Aracati (Sede e Canoa Quebrada), Barbalha, Beberibe, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia (duas areninhas), Crateús, Crato (duas areninhas), Eusébio, Granja, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Icó, Iguatu, Ipu, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Juazeiro do Norte (duas areninhas), Limoeiro do Norte, Maracanaú (duas areninhas), Maranguape, Mombaça, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Santa Quitéria, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tauá, Tianguá, Trairi e Viçosa do Ceará.

O Governo do Ceará vai construir ainda 160 areninhas tipo 2, com estrutura menor do que as areninhas, similares aos campos society, para os municípios que não vão receber o módulo completo das Areninhas. Serão 140 equipamentos para cidades da RMF e Interior e 20 para a Capital, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

Já a ação Juntos por Fortaleza, outra parceria do Governo do Ceará com a Prefeitura de Fortaleza, promove a construção de 16 novas areninhas na Capital.

Com informação do Governo do Estado do Ceará