População de Santa Quitéria recebe investimentos em segurança e estradas nesta terça-feira (26)

O governador Camilo Santana cumpre agenda, nesta terça-feira (26), em Santa Quitéria, na região do Sertão dos Crateús. O evento, previsto para às 16h, marcará a implantação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e sistema de videomonitoramento, além da inauguração da obra de pavimentação da CE-463.

O BPRaio contará com 32 policiais exclusivos, com 12 motos e uma viatura 4×4. A sede do grupamento motorizado contou com investimento de R$ 1,1 milhão. Já o videomonitoramento levará 15 câmeras a pontos estratégicos do município.

CE-463

Para as obras de pavimentação da CE-463, no trecho de entroncamento com a CE-366, foram investidos R$ 3,9 milhões, recursos do Governo do Ceará, beneficiando diretamente a população do Distrito de Trapiá, em Santa Quitéria, que passa a contar com o trecho de 6,56 quilômetros com melhores condições de trafegabilidade.

Foram realizados serviços preliminares, de pavimentação, movimentação de terra, revestimento asfáltico, sinalização, drenagem e proteção ambiental. As obras foram fiscalizadas pelo Departamento de Estradas e Rodovias (DER), órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura do Ceará, Seinfra. O benefício faz parte do Ceará de Ponta a Ponta: o Programa de Logística e Estradas do Ceará.

Serviço

Implantação do BPRaio, videomonitoramento e inauguração da pavimentação da CE-463

Data: 26.6.2018

Hora: 16h

Local: Rua Cel. João Rodrigues Pinto (em frente à praça Arthur Timóteo).