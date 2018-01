População em risco: secretaria diz que 21 cidades do Ceará só tem água garantida até o final do mês

A Secretaria de Recursos Hídricos informou, nesta sexta-feira (5), através do Grupo de Contingência, que o Ceará tem 21 municípios com alto risco de sofrer colapso de água caso não chova. Segunde a pasta, os reservatórios nessas localidades têm água para abastecer a população só até o fim deste mês. Outras 18 cidades contam com reservas até o fim de fevereiro.

As informações foram divulgadas na primeira reunião do ano que fez um balanço da situação hídrica do Estado. O relatório aponta que outros 31 municípios encontram-se em situação de “alerta”, pois têm reservas de água até o período entre março e abril, quando é esperado o início a quadra chuvosa.

Com relação a outras 105 cidades, e as nove abastecidas pelo sistema da Região Metropolitana de Fortaleza, não correm risco de desabastecimento. Conforme a pasta, a situação poderia estar pior caso o Governo do Estado não tivesse “arregaçado as mangas” em ações emergenciais, como instalação de poços e chafarizes e a busca por fontes alternativas de abastecimento.

Com informações do G1