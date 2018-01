População lincha suspeito que matou comerciante

Compartilhar no Facebook

Um comerciante foi executado dentro do próprio estabelecimento, nesse sábado (13), na Esplanada do Araturi, na Grande Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um dos suspeitos do crime foi linchado pela população. Um outro homem está foragido.

A Polícia Militar informou que dois homens em uma motocicleta entraram no estabelecimento comercial e fizeram diversos disparos contra o comerciante Francisco Charles de Sousa Brasil, de 32 anos.

Logo em seguida os dois tentaram fugir mas se desequilibraram e caíram da moto. Populares que presenciaram o crime foram ao encontro dos suspeitos e começaram a agredi-los. Um ainda conseguiu fugir. O outro foi morto por pedradas. Ao chegar local a Polícia apreendeu a motocicleta e uma arma de fogo usadas no crime que se encontravam no local.

O comerciante chegou a ser levado para o Hospital Santa Luzia, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.